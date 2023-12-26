【時報-台北電】盤中焦點股：
1.陽明(2609)：馬士基重啟紅海業務，長榮、陽明不跟進。陽明周一重挫跌停，今開高走穩。
2.聯發科(2454)：本季業績回溫，明年營運回復成長，股價衝千元創本波新高。
3.群創(3481)：明年面板產業景氣溫和成長，外資連4日買超12萬223張，今日人氣續升溫，股價再漲逾3%，改寫9月6日來波段高位。
4.微星(2377)：首度殺進台北車展，進擊新能源車充電商機，法人聯手買超點火，挾量衝高3%，力返200關。
5.旭軟(3390)：車用軟板需求大爆發，外資回頭買超、底部整理結束，大漲7%突破盤整區間。
6.國票金(2889)：子公司股權商品業務挹注，前11月賺18.4億元，增幅近4成，放量勁揚約3.5%，跳上半年線。
7.晶相光(3530)：公司看好2024年業績重返成長，爆量強攻。
8.麗清(3346)：LED頭燈滲透率提升，新接案量持續成長，樂觀看待未來1~2年前景，連3日獲外資敲進萬餘張，但盤初衝上55.6元後，反壓轉沉。
9.聯嘉(6288)：KD黃金交叉，外資昨買超407張，股價開高後緩步墊高。
10.華義(3086)：列注意股，公布11月較去年同期轉盈、每股賺0.17元，盤初股價一度強彈逾5%。
11.台積電(2330)：外資持續偏多操作，昨自營商也終結連7賣、轉站買方，盤初股價開高後收復5日線，提振台股士氣。
12.農林(2913)：政策作多題材受矚目+下方月現有撐，股價反彈，領漲百貨股。
13.華邦電(2344)：DRAM價吹漲風+攜手力成攻先進封裝，盤初彈升約2.5%
14.琉園(9949)：短均揚升，多頭休憩3日後，今早噴量衝高逾5%，改寫5月來波段高位。
15.日月光投控(3711)：拓先進封裝產能，明年相關業績拚倍增，股價續穩高檔。
16.長榮(2603)：周一股價重挫，外資續小買，盤初開高走高穩住短多。
17.世芯-KY(3661)：決辦現增參與發行海外存託憑證，站穩5日線後續揚，坐穩股王。
18.芯鼎(6695)：買盤積極，股價第二天大漲，今早強攻漲停。
19.威鋒電子(6756)：威盛集團樂觀看待AI應用發展，連兩天大漲。
20.安國(8054)：不畏被列為列處置股，股價開高續創波段新高。
21.慕康生醫(5398)：外資偏多，連2日放量強彈，挺進逾半年高價。
22.昶虹(2443)：今年切入機電、建築材料業務，12月營收可望再創佳績，差一漲停拚連5根，續寫波段高。
23.仁寶(2324)：AI PC題材發燒，股價續揚3.5%，再寫逾12年高。
24.振樺電(8114)：外資偏多相挺，價量俱揚跳漲半根停板，重登120元高檔區。
25.盛達(3027)：能源事業前景看好，明年拚營收占比80%，盤初買盤湧進漲近2%，站上半年線。
26.博晟生醫(6733)：樂觀看明年高速成長，早盤漲約2.6%，站上所有均線。
27.東生華(8432)：明年兩路並進拚營運，盤初放量走揚。
28.常珵(8097)：獲外資連8買，股價已連8漲，62.9元寫近半年高。
29.康全電訊(8089)：連兩日獲外資回補，早盤放量、一度衝高逾7%。
30.台塑化(6505)：雖油價低迷，公司仍看好Q4不會虧損，股價走揚。
31.台虹(8039)：半導體先進封裝市場加持，後市樂觀，多方展開爆發式攻擊，一度大漲逾7%。
32.毅嘉(2402)：客戶車用需求延續帶動全年營運攀升，今早續強走高2%，回檔失土全收復。
33.金山電(8042)：明年營運看成長，連三天爆量上攻已來到40元關前，寫下7個月高點。
34.信紘科(6667)：今年每股獲利挑戰8元、明年更好，技術面秀出微笑曲線，半根漲停板朝百元前進。
35.根基(2546)：在手未交案量滿滿就是最大利多，高檔整理結束，再上跳一階拚登80元。
36.川湖(2059)：AI與網通雙主流題材加持，外資投信開始布局帶動股價底部墊高，早盤攻高逾3%瞄準900大關。
37.擎亞(8096)：三星調漲CIS帶動客戶積極拉貨，明年展望正向。早盤向上突破10日線，拉半根漲停板。
38.來思達(8066)：年末至明年初家具展一波波，今早延續昨日漲停氣勢，再閃紅燈35.65元。
39.宏碁資訊(6811)：多頭聚焦泛AI族群，早盤價量俱揚，試圖掙脫均線糾結區。
(編輯：李慧蘭)
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