【時報-台北電】媒體指出，暴雪與大陸國內多家遊戲廠商洽談「國服回歸」事宜，最終選擇與網易重新牽手合作。

網易遊戲方面暫未回覆此事。

12月20日起《魔獸世界》社群已重新在「網易大神」中上線，《魔獸世界》社群已開始陸續更新相關內容，包括地心之戰、魔獸探索服在內的新內容。

動視暴雪去年(2022年)底宣布結束與網易合作，由於雙方無法達成營運原則、對員工與玩家的福利保證等內容共識，官方透漏將難以續約授權，於中國服務的暴雪旗下遊戲到時都將暫停。當時消息一出讓網易股價單日崩跌13.75%，達年度最大跌幅。

據了解，在合作確定後，網易和暴雪需要重新搭建國服運營團隊，並測試伺服器和相關係統，因此玩家們期待的遊戲重新上線，可能要等待半年或更長時間。（編輯：張嘉倚）