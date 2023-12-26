【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數233.22點，漲1.17點；總計468家漲、179家跌、111家持平；委買10220005張、委賣5544932張；總成交值228.19億元。

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