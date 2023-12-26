【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17702.99點，漲98.15點；總計679家漲、174家跌、132家持平；委買34525761張、委賣19957558張；總成交值919.53億元。

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