【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)旗艦天璣9300出師告捷，首發vivo X100在大陸、台灣市場銷售開紅盤，聯發科第四季營收達陣意味濃，今日股價直搗千金，開高震盪小漲，股價最高站上1005元，寫下21個月新高。

聯發科天璣9300主打生成式AI，象徵AI浪潮已蔓延到手機領域，邊緣運算逐漸成為新趨勢，研調機構Counterpoint Research推估，2024年生成式AI智慧手機出貨量將超過1億支，且聯發科(2454)的天璣9300表現，甚可期待。Counterpoint的研究推估數據顯示，2023年生成式AI智慧手機出貨量將約4700萬支，占整體智慧手機比重約4%，到了2024年，出貨量可以達到1億支以上，在智慧手機中達到8%的市占率，而到了2027年出貨量更一舉提升到5.22億支，在整體智慧手機中，取得40%市占率。

聯發科看好第四季手機業務的強勁營收成長將可抵銷智慧裝置平台的季節性下降。若以美金對台幣匯率1比32計算，第4季營收將在1200~1266億之間，與第3季相比，成長9~15%，年增率將在11~17%；營業毛利率預估將為47%(±1.5%)。聯發科合計10月、11月營收為858.81億元，換言之，12月營收只要達341.19億元，就可以過關財測。

另外，素有台灣科技產業界諾貝爾獎美譽的「潘文淵獎」，其宗旨為表揚長期對我國科技產業發展之開拓或推展有卓越貢獻的傑出人才，今年由聯發科執行長蔡力行獲得，今日蔡力行也將出席授獎典禮。