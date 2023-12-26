【時報-台北電】中國人民銀行26日執行兩期逆回購，規模合計4680億元(人民幣，下同)；迄今連5個交易日維持淨投放。同步進行3個月期央行票據互換(CBS)操作50億元。
據公告，人行展開7天期3830億元、14天期850億元，中標利率持平。
今有1190億元逆回購到期，公開市場將實現淨投放3490億元。
本次CBS操作，票面利率為2.35%，費率則為0.1%。
香港信報援引路透統計，本周逆回購到期總量達6720億元。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】中國人民銀行26日執行兩期逆回購，規模合計4680億元(人民幣，下同)；迄今連5個交易日維持淨投放。同步進行3個月期央行票據互換(CBS)操作50億元。
據公告，人行展開7天期3830億元、14天期850億元，中標利率持平。
今有1190億元逆回購到期，公開市場將實現淨投放3490億元。
本次CBS操作，票面利率為2.35%，費率則為0.1%。
香港信報援引路透統計，本周逆回購到期總量達6720億元。(編輯：廖小蕎)
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