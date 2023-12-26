美廠英特爾近期衝刺晶圓代工事業，根據外媒Seeking Alpha報導，英特爾未來可能會把整間公司拆成五個獨立公司，如此一來，可能拿下全球第二大排名，僅次於台積電，拚當二哥取代三星地位。

報導引述Northland Capital Markets分析師Gus Richard研究報告指出，英特爾之後可能會拆分公司，分成五家不同公司包含自駕技術公司Mobileye、可程式化解決方案部門Altera、晶圓代工、晶片製造設備單位IMS Nanofabrication Global和產品部門。

Richard預期，英特爾分拆之後，各事業體價值將大幅增加，這些事業體價值加總換算下來大約為每股68美元，相比上周五（22日）收盤價高出50%。

Richard提到，英特爾分拆出來的晶圓代工事業，有機會奪取全球第二大排名，僅次於台積電地位，尤其在尖端技術方面，英特爾或許是唯一能替代台積電的業者。

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