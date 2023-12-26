【時報記者任珮云台北報導】統計證交所11月定期定額交易戶數前20名ETF績效，有四檔ETF一年賺到超過兩成的報酬，其中，統一FANG+ ETF（00757）以32.41%績效居冠，是唯一賺超過三成的個股。不僅如此，00757也是首檔年內累積漲幅翻倍的原型股票ETF，顯示00757無論定期定額或單筆投資都是績效雙冠王。

截至11月底，00757今年報酬率達86.87%，且漲勢一路延續到12月，累積漲幅最高曾逾100%，為台股原型ETF之冠。不過來不及上車的投資人也不用因找不到進場點而只能望股興嘆，因為00757成分股皆為成長型科技龍頭股，雖然波動稍大，但長線成長趨勢無虞，透過定期定額布局，就不用擔心現在是否是高點。

統一投信表示，AI商機持續為2024年主旋律，FANG+尖牙指數成份股皆為AI主要玩家，明年預估獲利逐季攀升，後市依舊可期，追蹤FANG+尖牙指數的00757長線潛力看俏，投資人可透過定期定額方式累積部位，以未來市場爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。

而國泰智能電動車(00893)今年投資績效也有57%，主要追蹤ICE FactSet 全球智能電動車指數，00893成分股權重每半年會調整一次，調整時間在4月以及10月。其成分股涵蓋電動車上、中、下游供應鏈，包含電池原料，汽車技術（如充電樁、自駕技術、車用晶片）、智能座艙零組件、電動車電池生產，智能電動車製造商等，30檔成分股都是目前全球電動車產業鏈中極具代表性的企業，包括:輝達、特斯拉、伊頓、ABB Rg、寧德及理想和比亞迪等。