【時報記者任珮云台北報導】統計證交所11月定期定額交易戶數前20名ETF績效，有四檔ETF一年賺到超過兩成的報酬，其中，統一FANG+ ETF（00757）以32.41%績效居冠，是唯一賺超過三成的個股。不僅如此，00757也是首檔年內累積漲幅翻倍的原型股票ETF，顯示00757無論定期定額或單筆投資都是績效雙冠王。
截至11月底，00757今年報酬率達86.87%，且漲勢一路延續到12月，累積漲幅最高曾逾100%，為台股原型ETF之冠。不過來不及上車的投資人也不用因找不到進場點而只能望股興嘆，因為00757成分股皆為成長型科技龍頭股，雖然波動稍大，但長線成長趨勢無虞，透過定期定額布局，就不用擔心現在是否是高點。
統一投信表示，AI商機持續為2024年主旋律，FANG+尖牙指數成份股皆為AI主要玩家，明年預估獲利逐季攀升，後市依舊可期，追蹤FANG+尖牙指數的00757長線潛力看俏，投資人可透過定期定額方式累積部位，以未來市場爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。
而國泰智能電動車(00893)今年投資績效也有57%，主要追蹤ICE FactSet 全球智能電動車指數，00893成分股權重每半年會調整一次，調整時間在4月以及10月。其成分股涵蓋電動車上、中、下游供應鏈，包含電池原料，汽車技術（如充電樁、自駕技術、車用晶片）、智能座艙零組件、電動車電池生產，智能電動車製造商等，30檔成分股都是目前全球電動車產業鏈中極具代表性的企業，包括:輝達、特斯拉、伊頓、ABB Rg、寧德及理想和比亞迪等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：