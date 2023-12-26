全球海運二哥馬士基宣布擬復航紅海航線，導致貨櫃3雄股價昨（25）日團滅，長榮重挫7%，陽明更被摜至跌停，但貨櫃3雄在內的國內船商均表示，暫不考慮跟進。業者分析，若聯軍與胡塞擦槍走火，船損傷亡難釐清；分析師則指，從國際運價不受干擾回穩來看，顯示不會有太多船商甘冒風險通過，加上貨櫃3雄股價位階低，除非以巴戰事告終，紅海危機才可能落幕，屆時股價才可能出現較大的修正幅度。

雖馬士基宣示重啟紅海業務，但葉門武裝組織胡塞近日持續向紅海航道發射反艦彈道飛彈，並對該地區的商船發動無人機襲擊。美國中央司令部最新證實，紅海南部2艘船舶遭攻擊，聲明指出，懸掛印度國旗的「MV Saibaba」號加彭油輪，被1架從葉門發射的攻擊無人機擊中，而懸掛挪威國旗的「MV Blaamanen」號化學品油輪，也報告遭無人機襲擊但未擊中，已是10/17以來，胡塞第15度的商船攻擊行動。

胡塞無差別攻擊商船事件衝擊，多家船商基於安全考量而改道，美國更發動20國聯軍展開護船行動，馬士基率先響應，表示美軍為首的護船行動布署完成，應可確保當地商業安全，準備恢復在紅海和亞丁灣的航運業務，投資人擔憂運價急漲行情告終，引爆台日韓等航運股同步急殺。

長榮、陽明等公司均表態，暫時無意跟進，市場人士表示，即使有多國軍事護航，但仍可能擦槍走火，屆時若發生船舶耗損、貨物賠償甚至人員傷亡等情事，責任歸屬如何釐清，將是一大頭痛難題。

亨達投顧分析師邱鼎泰則認為，此波海運股大漲來自於旺季的拉貨和紅海危機，紅海危機則是來自於以巴戰事擴大，即使20國聯軍護船，但美方表態只會護航紅海，不會針對個別船商馳援，同時若美國出手攻擊胡塞組織，恐釀更大的中東危機。

他認為，紅海危機是否解除的判斷重點，在於以巴戰事何時告一段落，只要答案是否定的，就不會有太多的船商，甘冒風險從紅海通過。

從國際運價指數走勢觀察，最具即時性的上海集運指數期貨歐洲線(EO)，過去1周漲幅高達55%，受通航消息影響，昨日盤中一度大跌逾16%，尾盤卻急速拉抬，收盤僅小跌跌1.3%。

再看股價位階，邱鼎泰指出，日本3大船商昨日是跌逾5%，但股價已在上周創下歷史新高，美國航運股指標的美森，股價也是逼近歷史新高，台股海運股位階相對低檔，拉回反而是低接上車的機會。

尤其是陽明歐洲線的占比高達4成，比長榮還高，紅海危機最大影響在歐洲，歐洲運費價大漲，預估陽明的受惠程度也最大。

貨櫃3雄今日股價全面翻紅，其中長榮與陽明開盤漲逾2%，萬海也上漲1%，重啟填息行情。

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