【時報記者任珮云台北報導】11月以來，外資開始出現較明顯回補成衣大廠儒鴻(1476)。而儒鴻的月營收也自10月起，連續2個月的年增正成長。紡織業今年的業績受到終端需求不振，普遍表現不佳。法人評估，若美國經濟軟著陸確立，有助於2024年的成衣廠訂單動能，目前需留意美國就業市場相關數據。

以儒鴻而言，公司估2024年客戶端下單回歸正常，急、短單比重將較2023年下滑，有利公司提升生產效率，進而推升毛利率，此外，客戶端庫存亦有效去化。今年前三季儒鴻獲利為37.77億元，EPS為13.77元。法人估4Q稅後淨利可望有逾9成的年增，全年EPS上看19元。

儒鴻股價自去年2月中失守600元後，就一直未能站回。法人認為，目前有利的消息為美國12月消費者信心指數創下2021年初以來的最大增幅。根據美國經濟評議會(Conference Board)周三(20日)公布的最新數據，12月消費者信心指數自11月修正後的101升至110.7，遠超經濟學家預期的104.5，創2021年初以來最大漲幅。目前美國失業率為3.7%，與一年前的3.5%相比變化不大。與此同時，年通脹率已降至3.1%，不到2022年11月7.1%的一半。

此外，明年奧運在即，以歷史經驗對成衣廠評價提升仍有幫助，且明年國際資金亦可望回流亞洲新興市場對儒鴻籌碼面亦為正向因子。