【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據日本厚生勞動省最新調查，為確保有健康的身體，成年人每天睡眠時間應該至少有6個小時。日本最大工會也指出，多數受薪階級者不喜歡在下班後還跟別人聯繫，也不喜歡參加公司的聚會，只想要一個人好好休息。
日本最大工會組織Rengo最近調查發現，如果可以的話，超過70%不管是年輕或資深的上班族都希望，平日在下班後不要再跟人聯絡。但事與願違，有72.4%受訪者在下班後還是會收到跟工作相關的訊息，甚至比新冠疫前要多增8.2%。
同時，有62.2%日本民眾表示，在工作以外的時間還是做跟工作相關的事情，感到很有壓力，故有高達72.6%完全不想去回應。日本這些上班族只想把一天剩下的時間用來補充體力，這也跟日本政府新出爐的健康指南不謀而合。
根據日本政府這份從疫前2019年就開始做的全國健康調查中，受訪對象至少都有20歲，大概有40%平均每日睡不到6小時。甚至有超過30%回答，每周至少有3天的白天時間，幾乎都處於閉上眼睛就可以睡著的狀態。
日本這項新出爐的指南，將被應用在當地工作場所以及勞動管理準則內。眾所皆知若睡眠不足的話，可能會引起體重增加、心臟病以及憂鬱症等問題。為了改善這些狀況，日本衛生部門才又修編最新的版本。
在新的規定中，日本小學生的睡眠時間為9到12小時，國中與高中生為8至10小時，對於老年人來說，若長時間都躺在床上可能會對健康有不好的反效果，故建議臥床時間最多8小時。
為了有更好的睡眠品質，日本政府認為民眾白天應要曬太陽，當要睡覺時，不要把智慧手機帶入臥室，且睡覺房間愈暗愈好。另外，手冊也建議大家，每天避免攝取超過400毫克的咖啡因，相當於3或4杯一般常見的現煮咖啡量。
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