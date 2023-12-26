「隨著疫情間消費者購買的筆電已經差不多要進入換機期，AI PC的推出，勢必會吸引到消費者的目光，將自然而然迎來汰換潮。對於PC供應鏈來說，都會受惠，建議投資人可以觀察品牌廠，包括宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）營收表現。」華冠投顧分析師劉烱德說。
據TrendForce預估，2023年全球筆記型電腦出貨將達1.67億台，年減10.2%，隨著庫存壓力緩解，預期2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環，主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求、電競筆電的持續擴張等，預估整體出貨規模將達1.72億台，年增3.2%。
法人指出，2024年下半年隨Windows 12上市，預期更多AI PC機種推出，將成為PC產業另一動能，預估2024年AI PC滲透率將達5-10%。
「疫情間歷經景氣由盛轉衰的PC品牌廠，在這波AI浪潮中找到新商機，全球市占前幾大廠商包括聯想（Lenovo）、惠普（HP）、戴爾（Dell）、華碩、宏碁都宣示將陸續推出新品，2024年AI PC成的兵家必爭之地。」劉烱德告訴CTWANT記者說。
分析師范振鴻強調，雙A等品牌廠是一定會最早受惠於AIPC需求，然各品牌廠對於AI PC的定義仍未一致，仍須等待軟硬體都就位後，品牌廠推出的新品才能為AI PC做一個統一的定義。
法人指出，華碩營收主要分為PC、主機板及零組件等三類，其中PC（NB、DT）佔67%，換言之，換機潮出現，華碩營收就會直接出現反映。儘管華碩在第三季法說會上預期PC相關營收第四季將季減15%，不過長期來看，整體PC市場向上趨勢仍未改變，預期2024年將擺脫庫存問題，重返成長軌道。AI PC的出現也會進一步帶動PC產業向上成長，華碩有望大幅受惠此趨勢。
法人預估，預估華碩2023年每股稅後純益（EPS）約23.3元，2024年EPS則可達33.1元。觀察雙A近期股價走勢，華碩近期股價在12月25日盤中來到479元，創下2000年以來新高，宏碁也在25日盤中來到49.8元漲停價，創下12年新高。
范振鴻也指出，基本上，AI PC的供應鏈跟傳統PC幾乎是完全重疊，但是因為AI PC 需要更多的運算能力、同時運作功耗增加，因此在品牌廠之外，包括記憶體、散熱等相關零組件族群也值得注意。
「除了品牌廠外，PC相關供應鏈零組件主要受惠廠還有，散熱模組的雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、組裝廠鴻海（2317）、和碩（4938）、廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）等。」劉烱德觀察指出。
記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白日前也喊出，包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展，將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM（高頻寬記憶體）及DDR5，為產業帶來新一波多頭，未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。
資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉表示，生成式AI將貫串2024年資通訊暨軟體產業發展，其已逐步落地至更多終端裝置，預期2024年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力。儘管AI PC尚未有明確的產品定義，PC供應鏈對於AI PC的無限想像已開啟AI PC新戰場。
除了處理器大廠英特爾外，AMD（超微）及手機晶片廠高通與聯發科（2454）也紛紛推出AI PC處理器，品牌商、作業系統商、軟體商如微軟等也加速軟體應用的開發與合作。「由於主要大廠已認知到市場成長的關鍵，在於使用模式更貼近使用者需求，因此除了硬體效能，軟體應用工具對於使用者執行AI功能的情境配合，成為未來產業發展焦點。」洪春暉說。
展望2024年，台灣PC產業具有設計與生產力優勢，當AI PC還在混沌未明之際，正是台廠提高AI PC定義話語權的好機會，就看誰能說服消費者買單。
更多 CTWANT 報導
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：