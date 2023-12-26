「隨著疫情間消費者購買的筆電已經差不多要進入換機期，AI PC的推出，勢必會吸引到消費者的目光，將自然而然迎來汰換潮。對於PC供應鏈來說，都會受惠，建議投資人可以觀察品牌廠，包括宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）營收表現。」華冠投顧分析師劉烱德說。

據TrendForce預估，2023年全球筆記型電腦出貨將達1.67億台，年減10.2%，隨著庫存壓力緩解，預期2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環，主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求、電競筆電的持續擴張等，預估整體出貨規模將達1.72億台，年增3.2%。

法人指出，2024年下半年隨Windows 12上市，預期更多AI PC機種推出，將成為PC產業另一動能，預估2024年AI PC滲透率將達5-10%。

「疫情間歷經景氣由盛轉衰的PC品牌廠，在這波AI浪潮中找到新商機，全球市占前幾大廠商包括聯想（Lenovo）、惠普（HP）、戴爾（Dell）、華碩、宏碁都宣示將陸續推出新品，2024年AI PC成的兵家必爭之地。」劉烱德告訴CTWANT記者說。

分析師范振鴻強調，雙A等品牌廠是一定會最早受惠於AIPC需求，然各品牌廠對於AI PC的定義仍未一致，仍須等待軟硬體都就位後，品牌廠推出的新品才能為AI PC做一個統一的定義。

華碩近期受惠AI PC題材，股價連日走揚，創2000年以來新高。（圖／翻攝自台灣股市資訊網、報系資料照）

法人指出，華碩營收主要分為PC、主機板及零組件等三類，其中PC（NB、DT）佔67%，換言之，換機潮出現，華碩營收就會直接出現反映。儘管華碩在第三季法說會上預期PC相關營收第四季將季減15%，不過長期來看，整體PC市場向上趨勢仍未改變，預期2024年將擺脫庫存問題，重返成長軌道。AI PC的出現也會進一步帶動PC產業向上成長，華碩有望大幅受惠此趨勢。

法人預估，預估華碩2023年每股稅後純益（EPS）約23.3元，2024年EPS則可達33.1元。觀察雙A近期股價走勢，華碩近期股價在12月25日盤中來到479元，創下2000年以來新高，宏碁也在25日盤中來到49.8元漲停價，創下12年新高。

范振鴻也指出，基本上，AI PC的供應鏈跟傳統PC幾乎是完全重疊，但是因為AI PC 需要更多的運算能力、同時運作功耗增加，因此在品牌廠之外，包括記憶體、散熱等相關零組件族群也值得注意。

「除了品牌廠外，PC相關供應鏈零組件主要受惠廠還有，散熱模組的雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、組裝廠鴻海（2317）、和碩（4938）、廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）等。」劉烱德觀察指出。

法人預期，疫情期間因應在家上班、上課添購的電腦，將陸續進入換機潮。（示意圖／非當事人，報系資料照）

記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白日前也喊出，包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展，將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM（高頻寬記憶體）及DDR5，為產業帶來新一波多頭，未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。

資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉表示，生成式AI將貫串2024年資通訊暨軟體產業發展，其已逐步落地至更多終端裝置，預期2024年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力。儘管AI PC尚未有明確的產品定義，PC供應鏈對於AI PC的無限想像已開啟AI PC新戰場。

除了處理器大廠英特爾外，AMD（超微）及手機晶片廠高通與聯發科（2454）也紛紛推出AI PC處理器，品牌商、作業系統商、軟體商如微軟等也加速軟體應用的開發與合作。「由於主要大廠已認知到市場成長的關鍵，在於使用模式更貼近使用者需求，因此除了硬體效能，軟體應用工具對於使用者執行AI功能的情境配合，成為未來產業發展焦點。」洪春暉說。

展望2024年，台灣PC產業具有設計與生產力優勢，當AI PC還在混沌未明之際，正是台廠提高AI PC定義話語權的好機會，就看誰能說服消費者買單。

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