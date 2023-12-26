【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據消息人士指出，俄羅斯科技巨頭Yandex的重組工作，預計要推延到2024年初才會完成。

Yandex為俄羅斯的網路搜索引擎龍頭企業，被稱為「俄羅斯版谷歌」，為俄羅斯少數的全球性企業。但是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，在西方制裁影響下，該企業處境艱難。

Yandex一直與克林姆林宮進行談判，希望Yandex的俄羅斯業務能從荷蘭母公司Yandex控股(Yandex NV)分拆出來。Yandex控股是在那斯達克上市的俄羅斯公司，總部設在荷蘭。

儘管Yandex因為俄羅斯進軍烏克蘭而遭受到制裁，但該公司一直試圖確保在分拆之後，部分業務能保有進入西方市場的機會。

該分拆交易原先預計在12月底完成。但是任何的協議最終都需要股東和俄羅斯政府的同意。

Yandex拒絕對重組程序發表意見。

該公司希望能透過出售俄羅斯主要業務(例如搜索引擎和叫車業務)來籌措資金，並且計畫發展其它的四種國際性業務。

一位不願具名的消息人士說，在重組工作上，該公司已經取得重大進展，並已將所有文件交給律師，但是不清楚該工作是否會在本月完成。

另一位消息人士說，現在的目標是在第一季完成交易。另一位消息人士說，預計在明年初達成交易。

一家名為MKAO Yandex的新公司周一在俄羅斯央行登記了普通股和優先股的發行。該公司也為Yandex重組計畫的一部分，並且成立在俄國的Kaliningrad市。