【時報-台北電】適逢美國耶誕節假期，周一紐約期金休市一日；回顧近一周黃金走勢，由於美元與美債開始走跌，令金價漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，加上美國聯準會(Fed)鴿派發言，進而促使金價上揚，且市場預期Fed明年初降息的可能性上升。

分析師認為，考量到地緣政治風險，包括美國明年2024年的總統大選，會設法把黃金納入投資組合，進而使金價在每盎司2000美元以上，並大致保持漲勢。

截至上周五(12/22)終場收盤報價，2月黃金漲17.80美元，報每盎司2069.10美元，3月白銀跌0.02美元，報每盎司24.57美元，1月白金漲11.50美元，報每盎司981.80美元，3月鈀金跌4.50美元，報每盎司1223.70美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)