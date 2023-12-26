【時報-台北電】適逢美國耶誕假期，周一ICE棉花期貨休市一日；回顧近一周美棉漲跌互見，由於受到中國以外的消費市場依舊低迷的影響，反映出服裝相關行業下游疲軟，以及國際油價與穀物市場下跌，進而影響美棉疲軟，但美元指數開始走低，增加投資人以美元計價的棉花更具吸引力，加上聯準會(Fed)明年可能會降息，令期棉觸及一周最高位。
鄭棉連2日上揚，由於市場情緒回暖，下游棉紗市場銷售尚可，庫存有所下降，但仍維持在高位，紡企逢低補庫意願增加，令鄭棉漲近1%。
截止至上周五終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.8%，報每磅79.76美分；周一中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.45%，報每公噸15485人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：