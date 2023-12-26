【時報-台北電】適逢美國耶誕假期，周一ICE棉花期貨休市一日；回顧近一周美棉漲跌互見，由於受到中國以外的消費市場依舊低迷的影響，反映出服裝相關行業下游疲軟，以及國際油價與穀物市場下跌，進而影響美棉疲軟，但美元指數開始走低，增加投資人以美元計價的棉花更具吸引力，加上聯準會(Fed)明年可能會降息，令期棉觸及一周最高位。

鄭棉連2日上揚，由於市場情緒回暖，下游棉紗市場銷售尚可，庫存有所下降，但仍維持在高位，紡企逢低補庫意願增加，令鄭棉漲近1%。

截止至上周五終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.8%，報每磅79.76美分；周一中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.45%，報每公噸15485人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)