【時報記者張漢綺台北報導】能源事業收割，且通訊事業往工業應用佈局，盛達(3027)看好明年營運，盛達董事長陳忠廷表示，淨零是百年難得一遇的契機，盛達將持續以電源核心技術佈局能源產業，隨著能源事業營收進入高成長，以及通訊事業佈局逐漸發酵，明年營運會比今年好，盛達今天早盤股價開高。
陳忠廷表示，盛達一直維持電源及通訊兩個很重要核心，過去10年以電源相關電力電子，搭配電信/工業/網通等通訊技術啟動轉型工程跨入能源產業，藉由通訊技術輔助能源事業，監控能源產品，全球力推淨零減碳，這是百年難得一遇的契機，目前綠能是剛性需求，盛達將持續積極佈局，以綠能/儲能為發展主軸，目前能源事業已開始收割，公司也將深耕工業相關5G通訊應用，期待隨著生成式AI/邊緣運算等殺手級應用成熟，能源事業及通訊兩大事業可望成為公司未來營運成長兩大動能。
盛達通訊事業除持續開發5G FWA產品及工業網通客戶外，盛達也積極開拓電力公司、5G與AI影像處理技術結合的智慧交通以及5G專網等垂直市場。與能源公司攜手，佈建智慧化配電網路，提升運作效率，實現電網和能源分配現代化，以滿足全球趨勢，在智慧通訊全面進化方面，利用新的AI(人工智慧)技術和邊緣運算與5G結合，將智慧通訊擴展到更廣泛的市場，而且打造5G專網市場，與世界領先的系統整合商合作，開拓製造、教育、交通、公共事業等產業5G專網相關應用的市場。
盛達今年前3季稅後盈餘為1.18億元，每股盈餘為1.08元，累計前11月合併營收為16.82億元，年增62.6%；陳忠廷表示，隨著能源佈局愈來愈多元，新產品營收貢獻會陸續上來，明年能源事業還是大幅成長，營收佔比有機會達到80%，明年營收及獲利都會比今年好。
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