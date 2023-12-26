【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0965元，較前一交易日升值0.45分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月26日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0965元，1歐元對人民幣7.8335元，100日元對人民幣5.0019元，1港元對人民幣0.90859元，1英鎊對人民幣9.0324元，1澳大利亞元對人民幣4.8402元，1新西蘭元對人民幣4.4868元，1新加坡元對人民幣5.3644元，1瑞士法郎對人民幣8.3029元，1加拿大元對人民幣5.3637元，人民幣1元對0.65063馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.9499俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6027南非蘭特，人民幣1元對182.40韓元，人民幣1元對0.51678阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52778沙特里亞爾，人民幣1元對48.7028匈牙利福林，人民幣1元對0.55407波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9525丹麥克朗，人民幣1元對1.4076瑞典克朗，人民幣1元對1.4321挪威克朗，人民幣1元對4.11386土耳其里拉，人民幣1元對2.3920墨西哥比索，人民幣1元對4.8587泰銖。(編輯：廖小蕎)

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