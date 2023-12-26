【時報記者王逸芯台北報導】中嘉寬頻經營版圖繼9月板橋、土城開台後，最新宣布，明年1月1日起在台北市中正區正式開台營運，首波預購已經搶下5%滲透率。

中嘉寬頻此次在中正區推出100%戶戶光纖到府服務，讓居民體驗更好的寬頻選擇，還提供到府安裝服務，免費客製化建置家中網路環境。近期開放首波早鳥預購，獲得熱烈迴響，已迅速搶下5%滲透率預購單。

中嘉集團副董事長兼執行長賴弦五表示，中正區為台北市重要政治中心與交通樞紐、也是知名文教區，此次以100%全光纖服務進駐，展現了近年來積極投入光纖到府建設的階段性成果，也向市場證明中嘉寬頻高品質的超高速光纖產品水準。

賴弦五進一步表示，截至目前已安裝試用的中正區新用戶中，中嘉獲得了整體服務滿意度達94%、安裝滿意度高達100%的好成績，未來我們仍會致力提供消費者最物超所值的高規格光纖產品，成為消費者最認同的家用寬頻與有線電視品牌。