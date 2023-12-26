【時報-台北電】聖誕假期，美股休市一天。台積電(2330)開高2元續穩盤，AI族群像是緯創(3231)股價續強開小高，加上長榮(2603)領先航運股止跌開高，台股早盤小開高後續揚，盤中漲逾60點至17670點，仍在所有均線之上，目前由內資控盤，維持高姿態整理格局。
周一台股上漲8點，收在17604點，成交值2428億元。指數站上5日均線。
國票投顧表示，因聖誕假期緣故，成交量能減少，稍微限縮攻擊力道，所幸，盤面仍有不少族群，表現活躍，包含AI PC、鋼鐵、光學鏡頭，，鑒於上述四大族群，是現階段焦點所在，建議以此作為首選，並搭配短進短出的方式，較有機會參與目前行情。
12月來到最後一周，適逢聖誕佳節，外資進入休假模式，台股將由內資主導，此外，市場將放眼明年，對於2024年的潛力產業，近期應會提前卡位，可參考投信新布局方向，如矽晶圓、記憶體製造、MOSFET。
凱基投顧表示，外資放假將使本周大盤成交量萎縮。就技術面而言，上周四大盤跳空下跌但卻力守月線，上周五多方抵抗迅速回補上周四所留下空方缺口(17597~17552點)，顯示短多再度取得優勢。周一收在短期均線之上，有利盤勢往上墊高，本周將有機會突破17743點(12月15日高點)，改寫下今年以來新高點，替2023年封關劃下完美句點。盤面將偏重個股表現，操作以近期強勢股為主，可趁盤中震盪逢低承接。（編輯：沈培華）
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