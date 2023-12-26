【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數232.22點，漲0.17點；總計348家漲、113家跌、95家持平；委買1459459張、委賣335846張；總成交值4.43億元。

#櫃買市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數