【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17619.09點，漲14.25點；總計503家漲、90家跌、186家持平；委買4528931張、委賣1783242張；總成交值16.41億元。

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