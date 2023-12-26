時報-商情早報

1.適逢美國耶誕節假期 紐約期金休市一日。

2.LME:12/25英國耶誕節假期休市一日。

3.NYMEX:12/25耶誕節假期休市。

4.12/25耶誕節假期，原油現貨休市。

5.12/25耶誕節假期，海運運費指數休市。

6.SICOM:12/25耶誕節休市一日。

7.NYCE:12/25耶誕節休市一日。

8.CBOT:12/25耶誕節假期休市一日。

9.12/25TRJ-CRB耶誕節假期休市一日。

10.SGX:12/25新加坡耶誕節假期休市一日。

商情綜述:

1.貴金期貨-適逢耶誕節假期，周一紐約期金休市一日；回顧近一周黃金走勢，由於美元與美債走跌，令金價漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，加上美國聯準會鴿派發言，促使金價上揚，且市場預期Fed明年初降息的可能性上升，截止至上周五(12/22)終場收盤報價，2月黃金漲17.80美元，報每盎司2069.10元；3月白銀跌0.02美元；1月白金漲11.50美元；3月鈀金跌4.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-適逢英國聖誕假期，LME基本金屬期貨休市一日；綜觀一周金屬走勢，因主要鋁土礦供應國幾內亞的一個油庫發生爆炸，引發對氧化鋁原料供應短缺的擔憂，最大消費國中國，冶煉廠鋁土礦可能中斷，加上，美元指數下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動技術性買盤，致倫敦(LME)鋁價上周一度漲觸近3個月以來新高。終場上周五期鋁上漲82美元；期銅下跌22美元；期錫下跌287美元；期鎳下跌379美元；期鋅上漲54美元；期鉛下跌3美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-適逢耶誕節，周一歐美原油期貨休市一日，綜觀近日原油呈區間整理走勢，市場持續因安哥拉退出OPEC組織，亦引發OPEC限產力度質疑，令國際油價承壓，不過油價周線上漲3%，由於美國經濟消息利好，而且市場紅海危機，會增加供應成本，最新報價上周五(12/22)， 美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.33美元，跌幅0.5%，報73.56美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，跌幅0.4%，報79.07美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-適逢耶誕假期，周一BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢；截至上周五(12/22)收盤價，BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-利多消息激勵，周一大阪期膠連2漲；因日本主要汽車製造商將在未來5年內在泰國投資1500億泰銖(43億美元)，支持該國轉型為電動車製造。加上投資人對中國推出更多經濟刺激措施抱持希望，連帶影響主要貿易夥伴日本，終場大阪期膠呈連續2個交易日上漲；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲1.4%，報每公斤248.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨，適逢耶誕節假期休市；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.04%，收於每噸13905元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一因美國耶誕節假期芝加哥穀物期貨休市，截至上周五穀物期貨多收揚，其中大豆期貨堅挺，受經濟數據顯示通膨壓力繼續緩解，以及假期前調整頭寸，由於對德克薩斯州和墨西哥邊境鐵路過境點關閉的持續擔憂，玉米和豆粉期貨均因美國重新開放兩個鐵路過境點的消息而走高，另外，美元疲軟支撐了穀物期貨，但小麥價格仍然受到黑海地區大量供應的出口競爭的壓力，終場3月小麥漲3.75美分，3月玉米漲0.5美分，1月大豆漲2.5美分，1月黃豆油跌0.51美分，1月黃豆粉漲4.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-適逢美國耶誕假期，周一ICE棉花期貨休市一日；回顧近一周美棉漲跌互見，由於受中國以外的消費市場低迷影響，反映出服裝相關行業下游疲軟，以及國際油價與穀物市場下跌，進而影響美棉疲軟，但美元開始走低，增加投資人以美元計價的棉花更具吸引力，加上Fed明年可能會降息，令期棉觸及一周高位；截止至上周五(12/22)終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.8%，報每磅79.76美分；周一中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.45%，報每公噸15485人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-謹慎情緒升溫，大連鐵礦石跌逾0.5%；由於新加坡市場因聖誕節假期休市，市場缺乏明確方向，加上，投資者對最大鋼鐵中國，政府當局潛在干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險持謹慎態度，致大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周一大連期交所9月交割鐵礦石跌0.55%，報每噸904.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)