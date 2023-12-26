時報-商情早報
1.適逢美國耶誕節假期 紐約期金休市一日。
2.LME:12/25英國耶誕節假期休市一日。
3.NYMEX:12/25耶誕節假期休市。
4.12/25耶誕節假期，原油現貨休市。
5.12/25耶誕節假期，海運運費指數休市。
6.SICOM:12/25耶誕節休市一日。
7.NYCE:12/25耶誕節休市一日。
8.CBOT:12/25耶誕節假期休市一日。
9.12/25TRJ-CRB耶誕節假期休市一日。
10.SGX:12/25新加坡耶誕節假期休市一日。
商情綜述:
1.貴金期貨-適逢耶誕節假期，周一紐約期金休市一日；回顧近一周黃金走勢，由於美元與美債走跌，令金價漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，加上美國聯準會鴿派發言，促使金價上揚，且市場預期Fed明年初降息的可能性上升，截止至上周五(12/22)終場收盤報價，2月黃金漲17.80美元，報每盎司2069.10元；3月白銀跌0.02美元；1月白金漲11.50美元；3月鈀金跌4.50美元。(王思涵整理)
2.LME基本金屬-適逢英國聖誕假期，LME基本金屬期貨休市一日；綜觀一周金屬走勢，因主要鋁土礦供應國幾內亞的一個油庫發生爆炸，引發對氧化鋁原料供應短缺的擔憂，最大消費國中國，冶煉廠鋁土礦可能中斷，加上，美元指數下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動技術性買盤，致倫敦(LME)鋁價上周一度漲觸近3個月以來新高。終場上周五期鋁上漲82美元；期銅下跌22美元；期錫下跌287美元；期鎳下跌379美元；期鋅上漲54美元；期鉛下跌3美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-適逢耶誕節，周一歐美原油期貨休市一日，綜觀近日原油呈區間整理走勢，市場持續因安哥拉退出OPEC組織，亦引發OPEC限產力度質疑，令國際油價承壓，不過油價周線上漲3%，由於美國經濟消息利好，而且市場紅海危機，會增加供應成本，最新報價上周五(12/22)， 美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.33美元，跌幅0.5%，報73.56美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，跌幅0.4%，報79.07美元/桶。(鄧凱綺整理)
4.航運指數-適逢耶誕假期，周一BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢；截至上周五(12/22)收盤價，BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-利多消息激勵，周一大阪期膠連2漲；因日本主要汽車製造商將在未來5年內在泰國投資1500億泰銖(43億美元)，支持該國轉型為電動車製造。加上投資人對中國推出更多經濟刺激措施抱持希望，連帶影響主要貿易夥伴日本，終場大阪期膠呈連續2個交易日上漲；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲1.4%，報每公斤248.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨，適逢耶誕節假期休市；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.04%，收於每噸13905元人民幣。(王聖為整理)
6.穀物期貨-周一因美國耶誕節假期芝加哥穀物期貨休市，截至上周五穀物期貨多收揚，其中大豆期貨堅挺，受經濟數據顯示通膨壓力繼續緩解，以及假期前調整頭寸，由於對德克薩斯州和墨西哥邊境鐵路過境點關閉的持續擔憂，玉米和豆粉期貨均因美國重新開放兩個鐵路過境點的消息而走高，另外，美元疲軟支撐了穀物期貨，但小麥價格仍然受到黑海地區大量供應的出口競爭的壓力，終場3月小麥漲3.75美分，3月玉米漲0.5美分，1月大豆漲2.5美分，1月黃豆油跌0.51美分，1月黃豆粉漲4.2美元。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-適逢美國耶誕假期，周一ICE棉花期貨休市一日；回顧近一周美棉漲跌互見，由於受中國以外的消費市場低迷影響，反映出服裝相關行業下游疲軟，以及國際油價與穀物市場下跌，進而影響美棉疲軟，但美元開始走低，增加投資人以美元計價的棉花更具吸引力，加上Fed明年可能會降息，令期棉觸及一周高位；截止至上周五(12/22)終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.8%，報每磅79.76美分；周一中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.45%，報每公噸15485人民幣。(王思涵整理)
8.鐵礦石期貨-謹慎情緒升溫，大連鐵礦石跌逾0.5%；由於新加坡市場因聖誕節假期休市，市場缺乏明確方向，加上，投資者對最大鋼鐵中國，政府當局潛在干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險持謹慎態度，致大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周一大連期交所9月交割鐵礦石跌0.55%，報每噸904.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：