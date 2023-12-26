【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】儘管加薩衛生官員宣稱以色列這場夜間空襲造成100多人喪命，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示該國不會鬆手，將繼續痛擊哈瑪斯武裝份子。
在這場以色列-哈瑪斯長達11周的戰爭中，這是加薩走廊這塊被圍困的「飛地」（enclave）所經歷最血腥的夜晚之一。加薩衛生部表示，以色列自12月24日起發動4波猛烈的空襲，一夜之間造成逾100人喪命。巴勒斯坦媒體報導，以色列加大了對加薩中部的空襲與地面砲擊力道。
在空襲結束數小時之後，以色列總理納坦雅胡周一（25日）前往加薩走廊北部視察以色列軍隊，他向官兵們表示：「我們不會停止。戰爭將持續到最後，直到我們完成這場戰役」。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在10月7日對以色列南部發動突擊，造成1,200人死亡，並劫持數百名人質，但以色列被指控「不成比例」的報復行動已引發國際間的反彈聲浪，尤其是來自其最力挺的盟友美國的壓力正日益升高。華府要求以色列降低在加薩的行動強度，並減少平民的死傷。
迄今納坦雅胡仍拒絕接受國際社會要以色列停火的呼籲。在向其聯合黨（Likud Party）議員發表談話時，納坦雅胡表示「戰爭遠未結束」，駁斥了媒體臆測其政府可能停止這場戰鬥的說法。他並表示，如果不施加軍事壓力，以色列就不可能成功讓剩下的人質獲釋。
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