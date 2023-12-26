【時報記者任珮云台北報導】隨著通膨降溫、聯準會暫停升息，市場對於明年上半年降息的預期增溫之下，帶動債市表現，使得債券ETF買氣爆棚。台股掛牌的第85檔(諧音：發我)債券型ETF在12月5日掛牌首日僅一小時就達可募集額度上限、暫停受理初級市場申購的00937B群益ESG投等債20+，追募申請已獲金管會核准，根據25日群益投信官網公告的內容，本次追加募集額度最高為新台幣195億元，為求公平性，將自2023年12月26日起至2024年1月3日止，採取控管額度措施，進行初級市場配售，也反應國內債券ETF基金買氣未減。

群益投信也在公告中提醒，因市場參與熱烈，有買進計畫的投資人，請密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

財富管理專家表示，今年來債券ETF人氣火熱，規模、受益人數雙增，截至12月22日止，所有投信發行之債券原型ETF規模來到近新台幣2.05兆元，受益人數也突破百萬，來到近105.79萬人，相較去年底的14.55萬人，成長近627%。而今年新募集的三檔債券ETF也相當受到市場青睞，分別為群益ESG投等債20+(00937B)、統一美債20年(00931B)與國泰10Y+金融債(00933B)，當中又屬00937B人氣最旺，受益人數達8萬3588人，不僅是這三檔債券ETF受益人數最多的產品，更一舉衝上債券ETF受益人數排名第四大，顯見市場對此ETF之認可。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，在債券資產的選取上，現階段又尤以長天期BBB投資級公司債最值得關注，一來其隸屬於投資等級，債信品質無須擔心，二來現階段其殖利率近6.2%，不僅較過去20年平均4.67%高，也較一般投資等級債更具吸引力，再者，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高。