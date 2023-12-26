第一金證券與精誠資訊25日宣布全台首創「ESG智能永續指標數據平台」正式上線，目前Web版數據庫已經可以查詢，預計一個月內進一步與證券下單APP連結，未來也會同步到客戶的持股庫存部位，使投資人能夠從整體永續分數評比，作為投資判斷參考。
第一金證表示，平台提供投資人經由AI演算的ESG產業投資資訊，包含ESG個股指標、及環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，並佐以產業比序，投資人可針對個股ESG指標評分查詢，日後也將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。
第一金證券董事長陳致全表示，第一金證券母公司第一金控為金管會「永續金融先行者聯盟」的創始成員，金控及子公司近年在公司治理評鑑、台灣企業永續獎、台灣永續投資獎等多項領域皆獲得佳績，好成績代表著對ESG的重視，也是對投資者和社會的承諾。
這次與精誠資訊合作建立ESG平台，具體落實先行者聯盟計畫中「提供對市場或民眾有幫助之永續應用或分析工具」的承諾事項，提供客戶既能投資，亦能全面性評估和管理ESG風險的永續指標，鼓勵投資人將永續投資概念深入理財活動中，一同實踐2050淨零轉型的國家目標。
第一金證今年前11月自結稅後獲利達9.07億，相較2022年全年稅後賺4.03億元，大幅成長2.25倍，其中2023年自營部門、承銷業務的獲利占比快5成、經紀業務則占5成多。總經理李美芳表示，今年自營、承銷的獲利成長相當亮眼，明年所占營收比重可望進一步上調，而輔導掛牌已送件的樂迦、青新、潤德可望在明年第二季前掛牌，另還有一家公司近期將送，承銷總計將有4家的業績，均有望於明年開花結果。
精誠資訊林隆奮董事長表示，精誠擁有台灣最完整的金融數據資料庫，透過軟體開發提煉出數據的價值，是多年來精誠對台灣金融資訊服務的貢獻。
「ESG智能永續指標數據平台」的上線，體現精誠長期善用科技力實踐科技行善的精神，鼓勵支持永續的企業；同時，精誠也提供碳盤查、碳管理，與永續報告書製作等ESG相關的解決方案，為客戶連結永續價值、對社會與環境的永續做出貢獻。
「ESG智能永續指標數據平台」具有六大特色，擁有極佳的數據整合力、客觀AI量化指標、依循證交所產業分類、提供客製化服務、共創ESG生態圈、參考國際標準框架，促進雙方在綠色金融、可持續發展和社會責任等方面的深入合作。
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