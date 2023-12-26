迎接2024年，這款ULIKE Sapphire Air-3已經受到廣泛關注受、萬人推薦最想收到的新年禮物名單之一，全球頂尖皮膚科醫生也推薦使用。
IPL脫毛儀能夠使令人困擾的脫毛變得容易，並在僅3周的使用後就有效果，它配備的ULIKE專利藍寶石冰涼技術還經過FDA認證，安全可靠，該設備對於敏感區域，如比基尼線更加溫和，並可用於任何生長毛髮的部位，具有可調節的功率級別，適用於從頭到腳的不同保養，包括面部、上唇和比基尼區的柔和模式，腿部和手臂的身體模式以及胸部和腋下的強力模式。
此外，採用先進的石墨烯冷卻溶液VC液冷卻解決方案，可在使用30分鐘的情況下將溫度控制在14.4°C，在治療過程中不會引起任何不適，除此還配備了雙氣道散熱技術，以排除任何額外的熱量，確保每次使用都能獲得寧靜和舒適的體驗。最適合女生的地方就是它擁有粉粉惹人愛的星黛粉（Star Pink）新品。
脫毛儀作為禮物的最大亮點是Ulike外觀也很高級兼具顏值，ULIKE在競爭激烈的市場中連續7年排名銷售榜首，已成為韓國、美國等家用脫毛設備領域的領先品牌，ULIKE專注於脫毛技術和設備已有10多年歷史，擁有100多項全球專利，已成為全球超過400萬用戶首選的家庭美容美學品牌，也是網路萬人評選最想收到的新年禮物之一。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：