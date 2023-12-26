迎接2024年，這款ULIKE Sapphire Air-3已經受到廣泛關注受、萬人推薦最想收到的新年禮物名單之一，全球頂尖皮膚科醫生也推薦使用。

IPL脫毛儀能夠使令人困擾的脫毛變得容易，並在僅3周的使用後就有效果，它配備的ULIKE專利藍寶石冰涼技術還經過FDA認證，安全可靠，該設備對於敏感區域，如比基尼線更加溫和，並可用於任何生長毛髮的部位，具有可調節的功率級別，適用於從頭到腳的不同保養，包括面部、上唇和比基尼區的柔和模式，腿部和手臂的身體模式以及胸部和腋下的強力模式。

此外，採用先進的石墨烯冷卻溶液VC液冷卻解決方案，可在使用30分鐘的情況下將溫度控制在14.4°C，在治療過程中不會引起任何不適，除此還配備了雙氣道散熱技術，以排除任何額外的熱量，確保每次使用都能獲得寧靜和舒適的體驗。最適合女生的地方就是它擁有粉粉惹人愛的星黛粉（Star Pink）新品。

脫毛儀作為禮物的最大亮點是Ulike外觀也很高級兼具顏值，ULIKE在競爭激烈的市場中連續7年排名銷售榜首，已成為韓國、美國等家用脫毛設備領域的領先品牌，ULIKE專注於脫毛技術和設備已有10多年歷史，擁有100多項全球專利，已成為全球超過400萬用戶首選的家庭美容美學品牌，也是網路萬人評選最想收到的新年禮物之一。