自Bialetti在1933年發明摩卡壺以來，即革命性地改變了在家沖煮義式咖啡的方式，已成為義大利經典象徵。而今，這一經典創新再次與時尚交融，Bialetti與Dolce & Gabbana兩大義大利標誌性品牌攜手合作，推出了限量版Moka Express。運用Dolce & Gabbana對時尚美學的專業眼光，將其經典圖騰西西里島車輪繪製於比亞樂堤經典八角摩卡壺上，為百年歷史灌注活力、熱情、與色彩極緻工藝。
藉由這次合作，Bialetti的Moka Express八角摩卡壺不再只是煮咖啡的工具，更成為一件展示西西里車傳統裝飾圖案和色彩的藝術品。這款傳奇的義式八角咖啡壺設計，展示了Dolce & Gabbana標誌性的大膽印花，是該品牌華麗風格的極致體現。為進一步慶祝這一合作，推出了精美的Bialetti聯名Dolce & Gabbana禮盒，是對義大利傳統、其儀式和全球共享的價值觀的致敬，同時融合了Dolce & Gabbana的獨特創意觸感。了解更多：https://www.ikuk.com.tw/。
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