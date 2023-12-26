讓大理石地板，花崗石地板或人造石地板及磨石子地板光澤重現，重油污地面明亮如新，愈洗愈亮，專攻洗地、掃地清潔設備的代理商傑融公司自行開發出M2、M3兩款專利的智能AI洗地機器人，該公司以價格優勢力抗進口產品，改變使用者以傳統清潔模式清洗作業，開創地面清洗、拋光、打蠟清潔新潮流。
該公司指出，花崗石地板、大理石、水泥地面經過長時間的使用後，原有的光澤就會產生色質黯淡與老舊，各營業場所、連鎖店家、餐廳賣場有高達70％的比例仍使用傳統拖把及水桶清潔，不但耗時費力，更會將污水帶來交叉感染。
傑融公司新開發的AI洗地機器人取得自動拋光及自動加水排水與自動充電樁兩款專利，洗大理石地板，花崗石地板或人造石地板及磨石子地板時可同時拋光、自動充電、加水、排水，無水時可快速自動回充電樁加水，污水滿時可快速回充電樁排完污水，並同時添加清水。
在清洗地面時透過遙控掃描或手推繪圖做為清洗路徑，從任何地點做為清洗起點，可設特定停機點，清洗路徑中可設避障或繞障，作業人員可用手機遙控清洗設自動無人清洗，或採用手推清洗，可設排程定時清洗，並自行設定清洗行走速度、調整水量及刷盤轉速，輕鬆清洗任何重油污地板。此外，還可設定到指定清洗區才自動放下刷盤和吸水刮刀座後開始清洗，洗完清洗區後回程只吸水，回到倉庫區再磨損刮刀片。
一台AI洗地機器人可設多個充電樁，可採用刷盤清洗或菜瓜布清洗。可設定多個排程指定時間自動出勤清洗。洽詢電話：（02）2791-2570，產品訊息：www.tennant.net.tw。
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