2024年總統大選已進入白熱化！全國民眾心情每日隨著民調起伏不定，市面上也有眾多民調公司，令人眼花撩亂。電信界知名的赫力公司，憑藉著曾參與眾多電視台合作各種民調的豐富專業經驗，特別在選舉最重要的倒數三周，聯手電信公司共同合作舉辦「全民選舉民調－送你iPhone、Tesla X」活動。
赫力公司表示，由於目前民調方法基於人力物力限制，皆是以採集不足萬人的少數樣本，來預測千餘萬選民的投票結果，因此會產生很大誤差性，如近四屆總統選舉實際得票率與民調誤差皆在10％以上。即使同一份民調，各政黨、媒體、名嘴也有不同的解讀，而前陣子鬧得沸沸揚揚的「藍白合」也與民調誤差率有絕大關聯性。
有鑑於此，赫力公司與電信公司共同舉辦「全民選舉民調－送你iPhone、Tesla X」的活動，預計以百萬取樣，將誤差極小化，不僅能即時在網站查詢自己投票紀錄，並提供最新滾動民調結果，讓全民能觀看全程公正、透明、準確的民調資訊。
即日起至1月3日24時，民眾只需要拿起手機撥簡碼551286，約1分鐘即可完成投票，記下編號即可查詢自己投票記錄和最新民調結果，可一目瞭然知道此為公正準確的民調。
為鼓勵民眾參與「全民選舉民調」活動，所有參與者皆有機會獲得大獎，活動辦法可比照明年1月25日開獎的統一發票特別獎號碼，若電話號碼後5碼相同，則贈與iPhone 15手機1支，若後8碼相同則贈送2023 Tesla Model X汽車1台。歡迎民眾踴躍參與，審慎投下手中正確的一票，還有機會拿大獎。詳細內容可查詢赫力公司網站（www.選舉民調.com）查詢或Email：[email protected]。
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