桃園市政府地政局25日完成民國113年公告土地現值及公告地價調整，經地價及標準地價評議委員會評定通過，「地王」仍由位於桃園區中正路、復興路交叉路口的商業區角地18連霸，每坪公告土地現值達153萬元，與112年每坪約152萬元相比漲0.6％。
桃園地政局統計，113年地價調整作業期間買賣登記案件數約5.68萬件，與前期5.69萬件相當；成交價格方面，受諸多重大開發建設持續推動，整體經濟等因素影響，住宅價格指數及都市地價指數，都呈現連續上漲趨勢。
桃園地政局長蔡金鐘表示，桃園市內有包括桃園航空城計畫、捷運沿線等諸多整體開發區內土地，因使用性質變更價值大幅提升，為兼顧地價均衡性及稅賦公平性，公告土地現值應適度合理的反應，開發區調幅占全市調幅比例甚高。
其中桃園航空城計畫區內土地，因開發面積大，配合開發期程進入第二年階段性調整，扣除航空城開發區後，桃園全市公告土地現值平均調幅約為3.18％。至於公告地價，則需綜合考量近二年地價變動情形、社會經濟狀況、民眾稅負能力、地方財政等因素，扣除航空城範圍後，全市調幅約為7.61％。
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