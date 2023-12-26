疫後觀光餐旅市場大復甦並持續升溫，白石集團為擴大搶攻商機，再創文青旅店品牌「瀚寓夏天」，並啟動拓點計畫，飯店與餐飲分進合擊同步展店拚市占，並擴大集團營運規模。
由元大集團二代、和鑫光電董事長馬維欣與精金科技、瀚宇彩晶等轉投資創立的白石集團，繼成立「瀚寓酒店」後，新創瀚寓夏天品牌，首店插旗台北公館商圈並自26日起試營運，以國際學生公寓的概念發想，鎖定18至30歲的年輕自由行客層為主要客源，並與運動品牌Hyphy合作，房內配有健身圈、彈力帶、舒緩滾筒等輕健身器材設備。白石總經理雷力誌表示，瀚寓夏天年均房價目標3,000至4,000元，年均住房率目標為80％，後續將持續覓址拓點展店。
至於瀚寓酒店，是白石斥資52億元買下台北市信義區曾為IBM總部的佩芳大樓、斥資逾10億元打造而來，原計畫於2020年4月開幕，惟碰上疫情，馬維欣為公益決定轉作防疫旅館，成為台北市第三家防疫旅館，並是首家「膽敢」對外公布品牌的防疫旅館。瀚寓酒店全館120間客房，2023年平均住房率6成5、平均房價7,700元，2024年平均住房率目標為70％、平均房價目標8,000元。
此外，白石於2021年創的低調創連鎖咖啡品牌「STAND cafe’bar」，主打外帶外送店型式搶進商辦大樓，目前在信義區新光金融大樓、內湖瀚宇彩晶大樓與基隆路點石大樓共有3據點。白石餐飲副總李培瑜表示，為快速累積連鎖營運量能，明年起STAND將鎖定高人流商圈，並走出商辦大樓搶進賣場設櫃並開獨立店，全年至少再展店2家。
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