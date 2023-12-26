兆豐銀行為落實普惠金融，結合金融職能改善偏鄉資源不平等，與兆豐銀行文教基金會共同推動「兆亮莘光 豐樂偏鄉」銀行實境教學場景贊助計畫，以屏東縣南榮國中為示範校，於該校國際英語村建置銀行場景供雙語教學使用。兆豐銀行暨文教基金會董事長雷仲達今25日出席南榮國中「兆亮莘光 豐樂南榮」開幕活動，以實質行動支持金融教育與國家雙語政策，對提升偏鄉教育資源發展有所助益。
兆豐銀行致力於推動永續環保理念，為讓金融資產設備活化再利用，降低電子設備報廢後造成的環境污染，提供專為學校打造雙語教學體驗程式的ATM及銀行營業相關設備，於開幕活動邀請雙語分行同仁引導學生體驗銀行服務，結合雙語情境會話，增添學習樂趣。除了促進跨學科學習，培養學生更全面的知識結構，也讓學生能夠模擬真實的金融交易，在安全環境中學到實用的金融知識。
雷仲達表示，這項計畫不僅是對金融普及的實際推動，更是對偏鄉資源發展的有益投入，也是兆豐銀行履行企業社會責任的一部分，透過協助南榮國中打造現代化雙語教學環境，期望能提供更多元的學習經驗，同時也有助於提升學生的金融素養。
未來，兆豐銀行將秉持「淨零轉型，兆豐同行」的核心價值，與兆豐銀行文教基金會攜手合作，持續為臺灣的體育、藝文、教育以及公益活動貢獻更多力量，繼續成為社會進步的引領者。能在金融教育領域發揮影響力，激發學生對金融知識的興趣，並為他們的未來發展提供更廣泛的選擇。
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