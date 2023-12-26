12月25日美股周一因逢聖誕節休市。台股今(26)日量縮約上漲60點，來到17666.83點。
台積電早盤小漲2元至583元，聯電漲0.6%至50.6元。盤面AI股、航運股表現強勢。陽明昨日重挫跌停，今日早盤漲逾1.5%，同族群長榮、萬海也漲逾1%。
台股昨日盤中觸及17663點，但受到航運股大幅回檔影響，指數終場小漲8.21點收17604.84點。法人表示，外資年底放假，台股量縮整理，短線仍將維持高檔震盪，等外資元旦後歸隊，指數仍有轉強機會。
12月25日美股周一因逢聖誕節休市。台股今(26)日量縮約上漲60點，來到17666.83點。
台積電早盤小漲2元至583元，聯電漲0.6%至50.6元。盤面AI股、航運股表現強勢。陽明昨日重挫跌停，今日早盤漲逾1.5%，同族群長榮、萬海也漲逾1%。
台股昨日盤中觸及17663點，但受到航運股大幅回檔影響，指數終場小漲8.21點收17604.84點。法人表示，外資年底放假，台股量縮整理，短線仍將維持高檔震盪，等外資元旦後歸隊，指數仍有轉強機會。
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