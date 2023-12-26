【時報-台北電】適逢耶誕假期，周一BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢。
截至上周五(12/22)收盤價，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；海岬型運費指數(BCI)上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；其平均日租金為每艘28,177美元，增加305美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%，其平均日租金為每艘17183美元，減少53美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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