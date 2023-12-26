【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)在教育部資訊及科技教育司的指導下，聯合5G新科技學習示範學校輔導計畫辦公室、國立屏東大學、國立高雄大學及苗栗縣政府教育處，透過5G及元宇宙新科技學習示範學校計畫，將創新科技與教學相融合，提供學生更加生動、豐富的沉浸式共學體驗。

苗栗縣通霄國民小學舉行「教育元宇宙公開觀課暨成果發表會」，為全台展示首例跨校共融於教育元宇宙平台示範教學，苗栗縣通霄與蕉埔國民小學師生將一同進入由VIVERSE所建構的「教育元宇宙課堂」進行一場跨越地域限制、資源共享，以及可讓同學在嶄新的虛擬學習空間內邊玩邊學的跨學科有趣學習課程。

宏達電全球業務暨行銷副總裁黃昭穎表示，宏達電作為全球科技領域的引領者，致力於推動台灣在XR及元宇宙方向的科技創新，同時積極培育未來的科技人才。VIVERSE元宇宙世界提供教育領域無窮無盡的沉浸式空間，使老師與學生能以全新的方式共同學習、交流及探索新知。我們很榮幸能在教育部資訊及科技教育司的指導下，聯合5G新科技學習示範學校輔導計畫辦公室、國立屏東大學、國立高雄大學及苗栗縣政府教育處共同推動元宇宙學習示範計畫，今日我們不僅見證了全台首例跨校共融於教育元宇宙平台的示範教學，更是展現了一個開放、平等的學習理念。