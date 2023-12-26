邁向十周年的台南晶英酒店持續經營永續方針，今（26）日宣布與「禾乃川國產豆製所」合作，導入永續農業與良食運動，由主廚團隊利用大豆在經濟產物製程後留下的碎渣，取其特性與香氣，轉型成為餐桌上的精緻佳餚以及烘焙點心，膳食纖維高且富含營養價值的豆渣，在「ROBIN'S牛排館鐵板燒」全新早餐吧檯與館外據點「茶薈知事官邸」菜單上美味飄香。

台南晶英總經理李靖文表示，雙方對於追求企業共好與社會共榮的精神契合，綠色餐飲無形中可以增加賓客對於永續食材的認知與體驗，未來將陸續推出豆類相關料理，徹底實踐永續餐桌的願景。

「禾乃川國產豆製所」創辦人林峻丞熱愛土地、珍惜天然資源，堅持選用國產糧食作物且耕耘友善農業，多年來與台灣豆農契作非基改新鮮大豆，達到振興偏鄉經濟也輔導進行土地復耕，以無毒有機方式栽種優質農作物，減少環境汙染同時守護著純淨大地，已連續三年榮獲國際A.A.Clean Label 100％無添加驗證最高級的肯定，替消費者健康嚴格把關。

禾乃川豆類商品囊括豆漿、豆腐、豆干、米麴等，每個月皆會產出約3,000公斤豆渣，相當於大型貨車的載運量，台南晶英這次將豆渣循環再利用，把多餘的水份烘乾後入菜，點心烘焙也以其取代麵粉成分，延續大豆生命週期，加上豆渣屬於可溶性纖維且富有植物性蛋白質，有益身體保健養生。

台南晶英酒店一樓的「ROBIN'S餐廳」西式早餐自助吧檯上，可以品嚐到主廚特製豆渣胡麻五木拌菜，將豆渣加入白米烹煮至濃稠，接著以高溫油炸成金黃酥脆的米酥，搭配雨來菇、川耳、甜豆，再與醇香綿密豆腐乳和胡麻醬拌勻，香氣厚實滋味獨特。另一款秋南瓜拌松露佐脆豆渣是將豆渣烤乾，逼出大豆香味，拌入南瓜塊、松露醬、蒜碎與橄欖油，最後點綴酥炸越南春捲皮營造多層次口感，上述兩款與多樣小農時蔬及經典熱菜無限量供應，房客與在地饕客皆可用每人660元的價格享用到綠色新「食」力。

台南晶英館外據點「茶薈知事官邸」日風洋食餐酒館則提供單點菜式-皮蛋辣炒豆渣，靈感來自於傳統下酒菜蒼蠅頭，主廚將牛碎肉、蒜碎、豆豉與皮蛋加入豆渣後大火快炒，最後撒上新鮮韭菜花點綴，鹹香味美的白飯殺手讓人欲罷不能。豆渣牡蠣烘蛋佐辣味噌醬則是在蛋液中加入豆渣、七股牡蠣與新鮮蔬菜等餡料，倒入濃醇豆漿提味後用鐵鍋烤成西式烘蛋，搭配以韓式辣椒醬與龍眼蜂蜜醬汁自製的創意鹹甜佐料，美味程度令人驚艷，每份價格220元起，2024年1月23日起開始供應。

除了料理之外，台南晶英也將豆渣運用在烘焙小食，點心房廖楷平主廚透露有別於麵粉具有筋性，豆渣纖維較多且麵糰易鬆散，在製作過程中需提高雞蛋與牛奶比例，再搭配起司、奶酥、雜糧穀物、焦糖榛果、芝麻等食材，脂肪低且富有飽足感，也讓豆渣餅乾成為養身人士嘴饞新選擇，造型永續豆渣餅乾每盒799元，2024年2月3日上市。飯店因應節慶販售豆渣薑餅人與薑餅樹，開賣三週以來已熱銷千片，每份65元，扣除成本將會全數捐給安平「瑞復益智中心」作為營運經費，做公益不遺餘力，商品持續熱賣中。