商研院院長王建彬日前榮任中華民國科技管理學會院士殊榮。王建彬曾任職於工業研究院，在工研院任職期間，一路從副研究員、升任經理、組長、執行總監與首席特助，並出任經濟部ITIS辦公室主任。

同時，在工研院期間，王建彬也屢獲得「研究論文獎」、「最佳計畫獎」、「最佳計畫主持人獎」及經濟部ITIS計畫專題報告與年鑑「優等第一名」，協助經濟部技術處連續2年獲得行政院「政府出版品獎」。個人更榮獲「成功企業經理人」及「企業經理名人」獎項，工作期間至交大科技管理研究所攻讀博士，並獲得科技管理學會「博士論文獎」。

王建彬於2011年接受商研院邀請擔任所長，爾後升任副院長，再升任院長。在職期間成立商研院二代班、三五精進班、組各國考察團與承接純民間委託顧問案，鏈結500位企業主與二代，具體輔導1,000家以上服務業，協助服務業成長。透過產官學研鏈結，帶動產業創新，在「價值共創」理念下，任職院長兩年，商研院在營收、民營收入、利潤、人均產值、離職率及客戶滿意度均有進步。

王建彬利用周末期間培訓人才於大學研究所擔任兼任教授。歷年發表100篇以上期刊及報章文章，發揮社會影響力。擁有中華民國16項發明及新型專利，榮獲商研院60項獎狀。此項院士榮譽也是繼商研院董事長許添財榮獲中小企業磐石關懷獎後，商研院所獲得的個人第二項獎項。