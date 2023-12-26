2023年6月底，國人長照險投保率為4.32％，但金管會發現，從60歲之後投保率就大幅下降，主要有兩因素，一是60歲後保費高昂，二是超過投保年齡上限或體況變差而無法投保。

據保險局統計，上半年長照險有效契約件數為101.4萬件，較2022年上半年的91萬件，年增10.3萬件，年增率從2022年上半年的 8.53％，2023年上半年為11.27％；新契約保費收入部分，2023年上半年為17億元，較2022年上半年的12.2億元，年增39.24％。

不管是保費收入或件數都年增近4成，保險局表示，主要是近年部分保險公司持續推廣長照險新商品，提供消費者多元選擇，促進新商品購買意願的同時，也帶動既有保單銷售。

不過，進一步觀察數據，發現長照險仍以女性的投保率較高、有5.31％，男性投保率則只有3.31％。金管會表示，女性對長照險的需求高於男性，應與女性平均壽命高於男性有關，就長照險的被保險人男女比來看，女性占比達54.33％，也高於男性的45.67％。

儘管投保長照險的比率以女性較高，但女性比男性更晚意識到長照險需求。金管會表示，一旦啟動長照給付，女性的平均餘命多高於男性，同一年齡層的保險費率而言，女性費率多高於男性，且因女性多於生兒育女後或才開始考慮投保長照險，因此女性投保年齡集中在40～49歲，而男性平均分布在20～49歲間。

民眾在挑選長照險，要選擇保本或不保本？新光人壽表示，依自身需求衡量，有身故保險金或與祝壽保險金的長照險，保費雖相對較貴，但若是身故前未曾發生長照及完全失能，或是已申領的保險金低於應繳保險費總和時，可以留下身故保險金給家人；無壽險保障的長照險，保費較便宜，適合預算有限者，先以較低的預算，做好基本的長照防護網。