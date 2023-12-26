在這個人人略懂投資的時代，投資指數已成為趨勢，近年來有許多投資人已悄悄進入ETN市場，ETN與ETF相似，都是追蹤包含各類投資標的指數績效，並且在集中市場掛牌交易。而ETN由券商發行，發行價格在5元至20元之間，交易稅為千分之一，相當親民好入手。ETN最大的優勢就是完全無追蹤誤差，且具有複利效果；除此之外，還可以投資多元的指數類別以及享有低成本的優勢。

進一步分析ETN三大特點包括，一、無追蹤誤差：ETF必須持有指數成分的現貨部位，且遵循明確的交易買賣時機，故在操作上存在一定的限制，因交易而衍生的相關費用將直接從淨值扣除，影響投資績效，同時，也因持有的成分股與指數存在差異而有追蹤誤差。反觀ETN投資人並不直接持有ETN所追蹤指數之成分標的，而是由券商承諾在ETN到期時給予投資人追蹤報酬指數的漲跌報酬，不會有投資手續費以外的內扣費用，所以ETN完全不存在追蹤誤差，當然另一方面投資人必須承擔的是券商的信用風險。

二、股息不漏接，享受複利帶來可觀價值：ETN是追蹤報酬指數，指數成分股配息時，ETN會直接將配息的報酬再投入，反映在指標價值上，讓投資人可以清楚地看見增長的價值及複利的效果，不錯過任何股利再投資的機會。

三、時下最夯的指數化投資：ETN市場提供多種選擇，不管是投資小白、還是對產業有想法但對個股沒有深入研究的投資人，都可以透過指數分散風險。

此外，大部分ETN所追蹤的報酬指數會利用多種因子幫該指數選定優質的成分股，每年還會藉由定審汰弱留強，讓投資人輕鬆達成長期投資，不需每天提心吊膽的跟著股市上沖下洗。

值得一提的是，ETN因為不需持有追蹤指數成分的現貨部位，能夠提供投資人難以進入的貴金屬、能源、農產品等大宗商品市場以及期貨選擇權市場，掛牌商品更加多樣化。但ETN目前在台灣市場尚未蓬勃，市場上能見到的ETN種類主要以股票類指數為主，而其又分為市場指數型、產業型、主題型以及海外型。

總而言之，ETN作為一種投資工具，具有低成本、零追蹤誤差、有複利效果及多樣化等優勢。然而，投資者在投資ETN前應詳細閱讀相關的公開說明書，了解其到期日、提前到期機制等細節，以做出明智的投資決策。