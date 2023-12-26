近期永續金融的重點─「影響力投資」蔚為顯學，意指除風險和報酬之外，影響力也成為投資的維度之一。鑒於國內各式永續投資資產總額不斷成長，瞄準投資人對永續投資需求日殷，兆豐證券籌備多時，於25日重磅推出「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」（代號020041），為國內首檔氣候相關指數投資證券（ETN），即成為投資國內氣候變遷相關半導體公司之首選，亦滿足投資人對於永續投資的需求。
去年3月歐盟正式上路「永續金融揭露規範」（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR），國際開始掀起「影響力投資」風潮，旨在讓企業目光除財務報酬外，投向如何用投資做好事，聚焦於提升環境、社會的永續發展，甚或造成正面影響之投資標的。
考量企業發展決策納入ESG因素及風險分析如公司治理、淨零減碳、氣候變遷風險等已蔚為趨勢，歐美永續投資市場主軸除ESG整合型商品外，也轉往氣候變遷商品移動。兆豐證券領先市場，率先推出國內首檔氣候ETN商品。「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」係以櫃買中心與FactSet合作編製氣候韌性系列指數之「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」發行ETN。
該指數為國內首檔氣候議題指數，以富櫃200指數成分股為母體，利用Entelligent公司所建立的量化氣候風險指標之評鑑因子（T-Risk），及F-Score基本面財務分數篩選出10檔上櫃半導體股票編製而成。成分股除能在氣候協定要求下維持正常營運外，基本面也兼具安全性、成長性，充分展現企業營運對氣候變遷之韌性，彰顯永續經營企業價值。
受全球暖化影響，全球氣溫續創新高，極端天氣在全球屢見不鮮。氣候變遷可說是全球面對最大的系統性挑戰，成為刻不容緩的重要議題。第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）首次承諾過渡轉型脫離石化燃料，也提到2030年前再生能源成長2倍、能源效率提高1倍，成為全球能源系統必須低碳轉型的重要指標，也對巴黎氣候協定首次全球盤點達成共識。
兆豐證券秉持引領永續發展的企業使命，結合金融創新深化永續投資目標，讓投資兼顧做好事，帶動資本市場為社會及環境，創造更多正面的影響。
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