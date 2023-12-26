【時報-台北電】利多消息激勵，周一大阪期膠連2漲；因日本主要汽車製造商將在未來5年內在泰國投資1500億泰銖(43億美元)，支持該國轉型為電動車製造。加上投資人對中國推出更多經濟刺激措施抱持希望，連帶影響主要貿易夥伴日本，終場大阪期膠呈連續2個交易日上漲；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲1.4%，報每公斤248.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨，適逢耶誕節假期休市；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.04%，收於每噸13905元人民幣。
亞洲現貨市場，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.3%，報每公斤61.70泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB，適逢耶誕節假期休市。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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