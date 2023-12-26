成衣產業景氣好壞，染整、織布廠先反映，力麗（1444）印尼廠將增加306台織布機，12月裝機，明年3、4月商轉投產；得力（1464）因應訂單成長，新建的南通廠已從第四季起試產，希望明年第二季能將所有產能開出。

除了擴充織布廠，力麗印尼力寶隆染整二廠也規劃建造，預計將增設七台染缸及三台定型機、兩台數位印花機。

力麗表示，目前台灣、印尼兩地加起來織布染整的稼動率可達85％～90％。從目前與客戶洽談的方向研判，明年第一至第二季間，織布動能有望見到明顯回升。

力麗指出，未來印尼廠還將規劃織布三廠，最終目標織布機台要達到1,500台。

長短纖布廠得力今年因為杭州得利廠陸續拆遷，減少部分產能。得力指出，營運已經逐漸恢復。希望新建的南通廠明年第二季能夠把所有產能開出來。

目前得力現有生產基地的產能為，台南廠每月染整300萬碼、織布90萬碼；浙江福發廠每月染整200萬碼；南通廠每月織布350萬碼；越南廠每月染整450萬碼、織布120萬碼。得力對明年營運前景審慎樂觀，表示大陸廠的訂單能見度約在一季上下。

織布、染整業者指出，傳統服飾產業鏈，都是成衣廠接單後向布廠下訂，向上就會牽動染整、沙、線廠的營運業績。

據了解，目前成衣產業的訂單能見度約到明年第一季～第二季初，以此推算，織布、染整廠就會前一季接到成衣廠的訂單，因此可預知織布、染整廠的業績將會從第四季末到明年首季反映成長。