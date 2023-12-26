NIKE調降今年財測，加上戰爭因素，品牌廠對明年消費環境持續謹慎，不過國內主要供應商儒鴻（1476）、廣越（4438）手中明年訂單仍有成長，上中游的紡纖廠力麗（1444）、集盛（1455）也樂觀明年的營運一定會比今年好。
儒鴻表示，NIKE庫存已調整到健康水位，明年訂單還是有成長，但幅度不是很大。在布料及其他通路、新客戶方面成長帶動下，儒鴻指出，今年第四季營運有機會衝今年高峰，明年首季也不差，目前訂單能見度已看到明年的4月。
NIKE是廣越四大主要客戶之一；廣越表示，NIKE明年的訂單有望恢復成長，也因為今年營運基期低，廣越預估，訂單需求從明年第二季起可望逐步轉趨正向。
力麗表示，成衣廠看今年第四季就將迎接復甦動能，而依傳統的景氣循環，化纖廠的過往回升力道應該在成衣之前，目前加工絲、聚酯纖維的價格或是量，都已經落底，產線稼動率也提升，雖然動能相對平緩，在產業整體環境受不確定因素干擾已減弱，預期2024第二季後，營運就可逐漸恢復正常。
化纖景氣已漸復甦，集盛指出，原絲、加工絲，第四季起下游需求明顯回升，機台已接近滿載，預計明年展望樂觀。不過，在產業環境仍受全球通膨、俄烏及以阿戰爭等不確定因素干擾，集盛認為，明年第一季產業景氣要完全恢復動能有困難，預估明年第二季會慢慢起步回升，明年下半年則有機會恢復成長。
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