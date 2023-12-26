感測元件廠鼎元（2426）25日公告，董座李秉傑以個人因素為由，辭去鼎元董事長一職，富采旗下亮點投資也改派代表人，由富采執行副總蘇峰正接任，李秉傑今年先後卸下富采（3714）、鼎元董座身分，等於淡出富采集團。
李秉傑於2021年出任鼎元董事長，當年度鼎元進行第十三屆董事改選，李秉傑獲董事推選為董事長，而鼎元下一屆董事全面改選在2024年，在下屆董事改選前，李秉傑以個人因素為由，辭去鼎元董事長一職；因李秉傑同時擔任亮點投資法人代表，鼎元昨日同步公告，亮點投資改派代表人，由富采執行副總蘇峰正接任，相關異動已於12月25日生效。
鼎元對此表示，將於近日召開董事會，推選新任董事長。
此外，鼎元法人董事威邦投資也改派代表人，由富采投控副總李存忠取代黃登輝，擔任法人代表。李秉傑今年也同時交棒富采董事長職務，由於李秉傑今年沒有列入富采董事候選人名單，富采今年度董事改選之後，由友達董事長彭双浪接任富采董座職務。
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