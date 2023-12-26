智冠（5478）與榮剛（5009）股權交換案後，25日為第二個交易日，再度跌停以153元作收。智冠再發聲明稿澄清，並沒有拒絕獨立董事行使職權，而網銀則擔心，股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。
智冠25日凌晨發表聲明表示，尊重莊姓獨董就股份交換案提出反對意見。但有關於「智冠拒絕獨立董事行使職權進行查閱」一事，並非事實。
智冠還原12月20日現場，因莊姓獨董帶著2位外部律師到場，智冠要求兩位律師簽署保密協議，智冠強調，沒有拒絕獨董查閱資料，當日也準備好資料及會議室，等候獨董到達。
智冠與榮剛的換股協議中，雙方白紙黑字寫明「股份交換的股權3年內不得買賣」。未來三年內沒有流動性的股份，無從認定、預測或保證3年後的股價一定是現在的價格。
智冠認為，現在的股價是今年11月底，短短數日內被拉抬上去，12月4日起被主管機關列為警示、處置股，可見該段股價上漲偏離大盤趨勢及公司營運基本面，確實不正常。聲明中指出「某些人以近期不正常上漲的股價來聲稱所謂53億元換32億元，顯然是要刻意誤導投資大眾」。
至於網銀國際發出的聲明，一再指稱榮剛是鋼鐵股，智冠認為誤導投資人、忽略真正的產業發展趨勢。
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