太陽能廠聯合再生（3576）舉行法說會，因台灣太陽能市場建置放緩，再加上提列存貨、設備減損等等，今年前三季陷入虧損。預期明年選舉之後、第二季度需求復甦、第三季樂觀看待，台灣裝置量上看2.5～3GW。聯合再生明年系統營收貢獻可望突破10％，綠電銷售啟動、估計明年約5,000萬度綠電，整體營運將改善。
對於今年整體市況，聯合再生指出，台灣公標案少很多，公家屋頂、滯洪池盤點下來都已經招標，數量減少是可預期的狀況。今年審核過程停滯，團體陳抗多，造成下半年台灣太陽能市況冷清，預期在大選之後、明年第二季度復甦、第三季樂觀看待。前10個月裝置量約1.97GW、累積裝置11.7GW。台灣要衝刺2025年太陽能裝置量20GW目標，到今年10月累積裝置約11.7GW，InFoLink預估今年台灣裝置2～2.5GW，2024年2.5～3GW，2025年將超過3GW。
聯合再生旗下包括太陽能、儲能、太陽能系統三個事業群，其中太陽能電池和模組比重高達9成。太陽能事業來看，在台灣電池和模組一條龍產能約800MW，今年已經陸續升級，明年M6會轉為M10 TOPCon，6月產能將開出，泰國廠則是有大約1.8GW的電池產能。今年台灣和海外市場比重各半，明年台灣和海外營收比例要看歐美太陽能庫存消化狀況，市場預期要消化6～9個月，今年第四季有看到明顯消化，而且很多客戶希望拿效率較高的TOPCon模組安裝，已見客戶下新的訂單。
儲能部分，聯合再生手上有台電台南鹽田光儲合一專案，台南廠自建4.1GW儲能設備，10月參與交易平台服務。2024年沒有自建案件，為客戶開發、提供EPC服務為主。太陽能系統事業方面，開發的案場以自己持有為主，2024年太陽能系統營收會上升至10％。系統業務毛利率比較高約20～30％，可望帶動獲利率提升。
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