車用、低軌衛星成明年成長主力，消費性產品也有落底跡象，其中尤以基期低的低軌衛星成長力道最強，乙盛-KY（5243）估，明年應有雙位數成長的契機，然因大環境仍有些變數待克服，再加上伺服器等網雲產品市場雜音較多，暫以持平看待明年營運。

受終端客戶需求疲弱影響，乙盛-KY今年前三季累計稅後純益5.14億元，呈年減12％，寫下歷史次高，表現僅次於去年，其中車用出貨穩健成長，扮演主要火車頭，連帶也推升營收占比步步高升，首度占到60.73％，相較於去年同期的43.23％，呈一枝獨秀。

除了車用一馬當先外，含低軌衛星的其他類別占比也在持續揚升中，今年第三季已來到4.96％，表現優於去年同期的3.18％，相形之下，消費性電子、網雲的表現則顯得相對疲弱，占比僅20.47％、13.84％，相較於去年同期的28.18％、25.41％，呈現7至11個百分點的衰退。

展望明年，乙盛-KY表示，明年營運主軸仍將擺在車用和低軌衛星上，預期明年業績仍有續揚空間，雖然車用市場成長力道略見放緩，但隨著擴廠效益逐步顯現，以及傳統車廠訂單挹注，明年前景偏樂觀看待，另低軌道衛星部分，第四季營運仍有成長空間，估全年營收占比有望提升至6％～9％，明年則有機會見到二字頭占比，年增率估達雙位數。

另已低迷許久的消費性產品明年則有谷底回升契機，乙盛-KY表示，雖然目前需求仍不明顯，市場短期內仍維持謹慎看待，但因基期相對較低，明年反轉向上機率大。相形之下，網雲產品因面臨較大的競爭壓力，儘管內部已擬具持續爭取新客戶／新份額的計畫，但乙盛-KY對明年網雲產品的成長看法較為保守，估計恐呈年減。

就明年營收展望言之，乙盛-KY強調，受到利率、通膨、戰爭等因素影響，總體經濟環境不確定性仍高，目前仍暫以持平今年為目標。