晶相光近六個月營收表現

影像感測器廠晶相光（3530）25日召開法說會，處長簡宏亨指出，過往投入大量研發資源於BSI（背面照射式CMOS）及強化近紅外感測技術成效漸顯，陸續貢獻營收表現。

財務長黃淑華則表示，晶相光最壞情況已過，估計明年營收、獲利皆較今年改善；合併營收可望成長達雙位數百分比，以安防監控產品為主要成長動能。

簡宏亨分析，為了使AI可以精準判斷影像，高階的BSI（背面照射式CMOS）製程產品像素逐步提升，並為產品ASP提升之關鍵，已進入量產階段，未來成長潛力巨大；此外，公司全域快門產品也持續拓展。

黃淑華表示，今年來營運表現受大環境拖累影響，累計前11月合併營收為14.9億元，年減18.54％，然減幅持續收斂，第三季合併營收更創下五季來新高，逐漸步出需求不振之陰霾。

伴隨終端庫存去化告終，晶相光最壞情況已過，跌價損失影響減少；明年以安防監控類為營收成長主力，在新產品陸續導入客戶設計端之情況之下，營收規模重回成長軌跡，並以雙位數百分比為目標衝刺。

晶相光於今年第一季末即開始恢復投片，並持續正向看待未來CMOS影像感測器產業，主係新應用不斷產生，如車載、AR／VR 等；其中，汽車內、外皆加入許多攝像頭，用於偵測各式訊息，相關應用大量採用近紅外技術，與晶相光技術研發方向一致。

而針對三星調漲CIS價格一事，簡宏亨透露，晶相光產品主要應用於四大領域，分別為安防監控、車用影像、視訊攝影機、生物晶片，對應用於手機之CIS未受惠，公司與客戶保持良好關係、尚未有調整價格計畫。

未來晶相光也將積極爭取欲分散大陸供應鏈風險之客戶，因其對價格相對不敏感，將帶動公司ASP提升。持續往好的方向前進，2024年將優於今年表現。