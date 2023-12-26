＊股東臨時會：中美實
＊除權息：威致、聯德控股-KY、力麗店
＊法說會：利勤、元大期、國光生、神盾、芯鼎、榮成、寶隆、永信、美亞、浩泰、美利達、三商壽、合一、光隆、興泰、三商家購、台勝科、卓越、宏觀、炎洲、東森、達麗、良得電、寶齡富錦、地心引力、東和鋼鐵、富旺、旭軟、聯嘉、佰研、南良、生展、士開、皇田、東聯、崇友
＊注意股票：藍天、漢唐、昶虹、大立光、迎廣、迅杰、明輝-DR、華義、鈊象、先進光、兆利、信立、寶碩、信驊、美好證、頎邦、系微、安格、安國、凱碩、品安、創業家
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：永固-KY、安鈦克、振發
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：夏都、雋揚、元禎、大甲、耀億、前鼎
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