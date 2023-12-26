【時報-台北電】由於新加坡市場因聖誕節假期休市，市場缺乏明確方向，加上，投資者對最大鋼鐵消費國中國，政府當局潛在干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險加大持謹慎態度，致大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。

分析師表示，大連鐵礦石期貨周一窄幅波動，由於有消息指出最大消費國中國，幾家主要銀行下調了部分存款利率，過去一周，主要煉鋼原料的價格上漲了3%以上，投資者擔憂在鐵礦石價格上漲後，北京當局政府可能會介入干預價格走向，礦石需求略有減弱，但市場仍對鋼廠冬季補貨潮抱有預期，一些中國鋼鐵製造商通常會在農曆新年假期期間補充原料以維持生產需求，這通常會為礦石價格帶來一定支撐。

終場周一新加坡交易所因耶誕節假期休市一日；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.55%，報每噸904.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)